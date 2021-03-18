شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم أراضي مدينة الأمل بقنا في أبريل.. و5 مليارات جنيه للتجمعات العمرانية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، عن بدء تسليم قطع الأراضي بمدينة الأمل للمواطنين المستحقين، خلال شهر أبريل المقبل، ذلك خلال تفقده لأعمال تمهيد شوارع المدينة، بحضور عبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية .

وشدد الداودي على المسئولين بضرورة الالتزام بمخطط وخرائط التقسيم التي أعتمدتها المحافظة، وفقا للترتيب الذي أسفرت عنه القرعة العلنية التي أجريت في شهر فبراير الماضى، لافتا أنه سيجري نشر مخططات التقسيم موضحا بها أرقام قطع الأراضي وإحداثياتها على صفحة الرسمية للمحافظة وذلك لحفظ حقوق المواطنين ولمنع أي محاولة للتلاعب .

وأوضح الداودي أن محافظة قنا، تشهد خلال السنوات القليلة الماضية، طفرة هائلة في مجال التجمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الوحدات السكنية منخفضة التكاليف، حيث جرى إنشاء ١٧١٢٨ وحدًة سكنية، بتكلفة مالية تخطت الثلاثة مليارات جنيه، كما جرى تخصيص ٦٧ فدان خلف مركز الأورام بمدينة قنا لإقامة مجتمع عمراني جديد يضم ٩٩ برج سكنى بإجمالي ٧١٢٨ وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل إلى ٢ مليار جنيه، ويستوعب حوالى ٣٥ ألف نسمة كما ُوزعت قطع الأراضى الخاصة بمدينة الأمل بنجع حمادى للمستحقين والتي تضم ١٤ ألف قطعة سكنية وتستوعب حوالى ٢٥٠ ألف نسمة بالإضافة إلى تخصيص ٢٤ فدان بمدينة نجع حمادى لإقامة مجتمع عمراني جديد .

يذكر أن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على تقسيط مبلغ جدية الحجز لقطع الأراضى بمدينة الأمل والذي يقدر بـ ٢٠ % من قيمة القطعة على أن يجري دفعها على ثلاث أقساط الأول بنسبة ١٠% فور تسليم الموقع للمستفيد والثانى بنسبة ٥ % بعد ثلاثة شهور والاخير ٥ % بعد ثلاثة شهور أخرى وذلك تسهيلاً على المواطنين .