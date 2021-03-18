شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية تطلق مبادرة «التعليم أولًا» لسداد مصاريف الأيتام بالمدارس الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مبادرة مجتمعية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، لسداد الرسوم الدراسية للطلاب الأيتام في المدارس الحكومية.

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية إن المبادرة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للأكاديمية ودورها في حل المشكلات التي تواجه المجتمع.

وأوضح « عبدالغفار » أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قامت بتنسيق مبادرة مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لسداد الرسوم الدراسية للطلاب الأيتام في المدارس الحكومية والأكثر احتياجًا في المجتمع المحيط في مراحل التعليم المختلفة ، تحت شعار «التعليم أولًا»، وأشرف على أداء المبادرة الدكتورة عبير مراد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.