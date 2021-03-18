شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملتقى الدولي للسياحة الرياضية بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الملتقى الدولى للسياحة الرياضية آفاق وطموحات «أسوان أحلى» والذى يقام في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي وذلك بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، ورؤساء وممثلى الأتحادات الرياضية والجامعات المصرية والكيانات السياحية.

وأكد اللواء أشرف عطية في كلمته على أن ما تتمتع به أسوان من المقومات السياحية والرياضية المتكاملة في البنية الأساسية من منشآت رياضية وفندقية وسياحية، بالإضافة ما تذخر به من تنوع في المنتج السياحى يؤهل هذه المحافظة الواعدة بأن تظل مقصداً سياحياً وقبلة للأحداث الرياضية، وخاصة أن أسوان شهدت من قبل تنظيم العديد من البطولات الدولية والمحلية، لافتاً إلى أن تنظيم الأحداث والبطولات الرياضية يحتاج إلى التسويق والإستثمار الجيد للمقومات السياحية والبنية الأساسية الرياضية المتوافرة، وهو الذي يتوازى مع إستمرار المحافظة في وضع كافة الإمكانيات والتسهيلات لأى أحداث أو بطولات أو مهرجانات رياضية تقام على أرضها في المرحلة القادمة وهو الذي يعضده ويدعمه تفرد أهل أسوان بسمات خاصة في إستقبال ضيوفها وزائريها بالود والبشاشة.

وأضاف محافظ أسوان بأن توصيات الملتقى ستكون قاعدة إنطلاق لإستثمار مقوماتنا وإمكانياتنا الرياضية والسياحية بما يساهم في زيادة الليالى السياحية وحركة السياحة الدولية والمحلية، وهو الذي يتطلب منا جميعاً كمؤسسات علمية وتنفيذية وكيانات سياحية ومجتمعية أن نتعامل بجدية وبمنهج غير تقليدى لمواجهة التحديات العديدة التي تؤثر على صناعة السياحة والتي كان آخرها تداعيات جائحة كورونا.

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية والأمين العام للملتقى بأنه يهدف إلى إستشراف رؤية مستقبلية للتنمية المستدامة للسياحة الرياضية، بجانب تفعيل الإدارة والتسويق والترويج والإعلام للسياحة الرياضية، كما يضم الملتقى 6 محاور رئيسية تتناول أقتصاديات التسويق وصحة الرياضيين والإجراءات الإحترازية وغيرها، مؤكداً على أن الملتقى سيشهد تنظيم معارض للمنتجات البيئية التراثية ومعرض آخر للمنتجات القطنية، بينما سيتم عقد 7 ندوات تتناول أسس نشر ثقافة السياحة الرياضية ومستقبل تنظيم مصر لبطولات إفريقية وعربية، بجانب مستقبل منافسات الكانوى والكياك والشراع، بالإضافة إلى تنظيم دورة كرة القدم في تنمية السياحة الرياضية.