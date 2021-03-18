شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الفيوم تواصل فعاليات المؤتمر العلمي الـ9 لثقافة القرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثالث على التوالي تستمر الجلسات البحثية والحلقات النقاشية الخاصة بالمؤتمر العلمي التاسع لثقافة القرية، برعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، رئيس المؤتمر، وإشراف الدكتور نيفين السواح عميد كلية الزراعة، أمين عام المؤتمر، تم انعقاد حلقة نقاشية عن القوافل البيئية بحضور الدكتور وفاء يسري أستاذ التنمية والتخطيط بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور محمود عبدالسلام أستاذ مساعد بكلية الزراعة، والدكتور عمرو هيبة باحث في جهاز شؤون البيئة ودكتوراه في العلوم الإنسانية البيئية، والدكتور محمد حماد باحث في جهاز شؤون البيئة.

وفي كلمتها تحدثت استاذ التنمية بكلية الخدمة الاجتماعية وفاء يسري عن مفهوم التوعية البيئية بأنه عبارة عن برامج وأنشطة توجه الناس بصفة عامة، أو شريحة اجتماعية معينة، بهدف توضيح مفهوم بيئي معين أو مشكلة بيئية لخلق اهتمام وشعور بالمسئولية، ومن ثم إحداث تغيير في اتجاهات الأفراد وسلوكياتهم ونظرتهم للبيئة ومواردها، كما أكدت أن أهداف التوعية البيئية تتمثل في المساهمة في تزويد الفرد بالفرص الكافية لإكسابه المعرفة والمهارة، والالتزام بالعمل على تحسين البيئة، بالإضافة إلى تحسين نوعية المعيشة للإنسان، وتطوير الأخلاقيات البيئية، ومساعدة الفرد على اكتشاف المشكلات البيئية، وتعزيز الاهتمام العالمي بالتوعية البيئية.

كما أكد الدكتورعمرو هيبة أن رفع مستوى التوعية البيئية يؤدي إلى ضمان إيصال المعلومات التي تحقق أهداف برامج التوعية البيئية بفاعلية، وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقضايا البيئية التي تتضمنها برامج التوعية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين في مجال التوعية البيئية، ومشاركة العاملين في الجهات المسئولة عن حماية البيئة في برامج التوعية، مشيرًا إلى أن تحقيق التوعية البيئية يتم من خلال التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بمواجهة المشكلات البيئية في المجتمع، وهي الأجهزة الحكومية المعنية بشئون البيئة وكافة هيئات المجتمع ومؤسساته.