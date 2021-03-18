شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار في الوادي الجديد.. أطلق النار على نفسه لمروره بأزمة نفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه، اليوم الخميس، نتيحة إطلاق الرصاص على نفسه، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

حيث تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة النجدة يفيد وصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة أحمد مصطفي 41 عامًا، بقرية اللواء صبيح بمركز الفرافرة، عقب إطلاقه الرصاص على نفسه وإصابته بطلق ناري في الصدر من فرد خرطوش، وكشفت التحريات الأولية إنه أطلق الرصاص على نفسة نتيجة مروره بأزمة نفسيه.

وتم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.