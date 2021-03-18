شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يوصي بتفعيل النص الخاص بالإنفاق على التعليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتفعيل النص الدستورى الخاص بالإنفاق على التعليم بما يتلاءم مع احتياجات العملية التعليمية، ومراعاة الأولويات في ذلك، وضرور إجراء حوار مجتمعى حقيقى بين كافة الأطراف الفاعلة في العملية التعليمية، وذلك لتقييم المرحلة الحالية ووضع رؤية للمستقبل .

واوصي المجلس في ختام ورشة عمل «التعليم: بين الواقع والمأمول» بهدف مناقشة واقع التعليم المصري ومشكلاته، والتحديات التي تواجهه في ظل جائحة كورونا، والتي نظمها الأحد الماضي بضرورة قيام استراتيجية مصر في التعليم على خمس ركائز وهى ( الإتاحة – الجودة – التنافسية – الحوكمة مع مراعاة اللامركزية – الرقمنة )، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الاستدامة، وتجنب تغيير السياسات التعليمية مع تغير المسؤولين عن التعليم.

ودعا المجلس إلى تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص للنهوض بالعملية التعليمية، وتوسيع الشراكة مع المجتمع المدني، وإنجاز المجلس القومي لحقوق الإنسان مراجعة محتوى المناهج الدراسية للتأكد من ملاءمتها لمواثيق حقوق الانسان مع تضمينها جزءا خاصاً بذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير وسائل الإتاحة، وتيسير تعاملهم مع المناهج، بالإضافة إلى الاهتمام بالتربية على المواطنة.

وشددت التوصيات على ضرورة عودة الدور المحورى للمدرسة فيما يتعلق بالعملية التربوية والثقافية والاجتماعية، بحيث تكون بؤرة للأنشطة الفنية والرياضية والثقافية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية.

ودعا إلى الإسراع بإصدار نموذج تدريبي لطلاب الثانوية العامة لتدريبهم على الامتحانات الإلكترونية، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتعريف الطلاب بالتخصصات الجامعية المختلفة بما يساعد على ترشيد رغبات خريجي الثانوية العامة، وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركات لتصميم برامج تدريبية لطلاب التعليم الفنى بشكل يساعد على تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وأكد المجلس إيلاء أهمية محورية للمعلم فيما يتعلق بالتدريب، والعمل على تأهيله ورفع قدراته من الناحيه التقنية، وذلك حتى يتمكن من مواكبة الاستراتيجية التعليمية الحديثة القائمة على التكنولوجيا، وفيما يتعلق بتوفير أجر يتناسب مع احتياجاته، وتطوير استراتيجية للتعليم والتعلم بحيث يكون التعليم أكثر مرونة وقدرة على تقديم خدمات تعليمية فعالة تستجيب للاحتياجات المتنوعة والمتغيرات العلمية والتكنولوجية.

وطالب بضرورة إعداد بنية تحتية تتناسب مع متطلبات التعليم الإلكتروني، إضافة إلى مراعاة عملية التأقلم التي تستلزم التهيئة المناسبة والوقت الكافى سواء للطلاب أو للقائمين على العملية التعليمية للتعامل مع هذا النظام .

واوصى بمراعاة الآثار السلبية لنظام التعليم عن بعد على الطلاب، وكذلك مراعاة عدم توافر البنية التحتية والتكنولوجية في الأماكن البعيدة عن المدن، إضافة إلى مراعاة عدم قدرة أولياء الأمور في بعض المناطق على التعامل مع هذه الوسائل، وضرورة إيجاد آلية للتفاعل بين الطلاب وبعضهم البعض، وبينهم وبين المعلم للحد من تداعيات نظام التعليم عن بعد على العلاقات الاجتماعية في إطار المنظومة التعليمية، وتبنى مبادرة لمتابعة وتقييم الطلاب خلال الفصلين الدراسيين الماضيين في ظل تفشى جائحة كورونا، للنظر في مدى نجاح نظام التعليم الإلكتروني .

وشدد المجلس على أهمية التأكيد على أن الأدوات التكنولوجية في إطار التعليم عن بعد هي وسيلة وليست هدفاً، وأنها ليست بديلاً عن التعليم المباشر في المدارس بل تعد مكملة له، وتوفير الخدمات التكنولوجية الرقمية والاتصال المجاني بالإنترنت للطلاب أثناء عملية التعليم والتعلم، مع التشديد على عناصر الإتاحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتجاوز حدود خدمات الإنترنت المجانية .