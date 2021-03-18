شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال ملفات عمل الوزارة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى تكليفات الرئيس بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذى يأتى ضمنه توفير المسكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف شرائحهم، واستمرار المتابعة للجهود المبذولة فى هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفى هذا الصدد، تم خلال اللقاء استعراض موقف عدد من الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال التى سيتم، سواء بنظام الشراكة أو غيره، الاستفادة بها فى المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، التى تأتى فى إطار تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم من خلال تلك المبادرة تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الجهود الخاصة بتطوير وإقامة العديد من المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام افتتاح أحد الفروع الخاصة بفندق "ريكسوس" بمحافظة البحر الاحمر، كما من المقرر بناء فرع لمجموعة فنادق "فورسيزون" فى محافظة الأقصر.