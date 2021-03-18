شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الأربعاء: موجة حارة يعقبها انخفاض حاد ونشاط رياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدٍ الجمعة 19 مارس 2021 إلى الأربعاء 24 مارس 2021، حيث يشهد غداً أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية على كافة الأنحاء حتى الأربعاء المقبل، كما يلى:

- يوم الجمعة 19 مارس:

أمطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء

اعتبارا من السبت 20 مارس إلى الثلاثاء 23 مارس ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية اليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا.





- يوم السبت 20 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.





يوم الأحد 21 مارس:

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.





يوم الإثنين 22 مارس:

أتربة عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سيناء





- يوم الثلاثاء 23 مارس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 - 5 ) درجة مئوية، ليسود طقس معتدل شمالا حار جنوبا نهارا بارد ليلا.