حار نهارا.. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة يصل لـ8 درجات من السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد من السبت المقبل 20 مارس ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد، أن تتعرض البلاد إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من (6-8) درجات ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا.

السبت

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الأحد

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الاثنين

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من سيناء.

الثلاثاء

- أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح مثيرة للأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

واعتبارًا من يوم الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4-5) درجات ليسود طقس معتدل شمالا حار جنوبا نهارا بارد ليلا.​