شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم المشاركين في إعداد فيديوهات تعليمية لشرح مناهج التعليم الفني بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية اللجنة المشرفة على إعداد فيديوهات تعليمية متميزة لشرح مناهج التعليم الفني الصناعي عبر القناة التعليمية لطلاب مدارس التعليم الفني على يوتيوب.

حيث سلم سويد درع التميز والتقدير والتي أرسلتها الإدارة المركزية لقطاع التعليم الفني والتجهيزات الفنية لهم تقديرا لجهودهم المتميزة والفعالة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

كان قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم قد أعلن سابقا عن فتح باب التطوع أمام المعلمين في المشاركة في إعداد فيديوهات تعليمية لشرح المناهج التعليمية لطلاب المدارس الفنية في ظل جائحة كورونا.