شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد : فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد فتح تخصصين جديدين بمدارس التعليم الثانوي الفني، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل والحفاظ على التراث الواحاتي.

وأوضح الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تقرر فتح تخصص سكرتارية طبية بمدارس التعليم التجارى لتدريب الطلاب عمليًا على الأعمال الإدارية داخل المؤسسات الطبية، وتخصص مشغولات يدوية وصوفية بالمدارس الفنية لصقل مهارات الطلاب في مجال صناعة السجاد والكليم للحفاظ على تراث المحافظة.