شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط : الاستعداد التام لبدء تنفيذ الموجة ال ١٧ لإزالة التعديات على نهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون للإعداد المسبق للموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة والتي ستكون الأولوية فيها إزالة التعديات على نهر النيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية، ووزارة التنمية المحلية.

وأضافت محافظ دمياط، أنه تم وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ الموجة الـ ١٧ والتي ستبدأ يوم السبت القادم الموافق ٢٠ مارس، مؤكدة أنه لن يتم التهاون مع المخالفات وذلك حفاظاً على حق الدولة وإسترداد الأراضى المتعدى عليها وحماية مجرى النيل.

وأكدت «المحافظ» انه سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، والزام رؤساء الوحدات المحلية بالابلاغ الفورى عن أي حالات تعدِ جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.