شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية لاستكمال رصف طريق 191 بتكلفة 5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية لاستكمال عمليات رصف طريق ١٩١ بالأسفلت بدءًا من عزب النهضة وحتى مدينة الروضة بتكلفة قدرها ٥ مليون جنيه

تأتي هذه الأعمال ضمن خطة رد الشئ لأصله التي تجريها مديرية الطرق والنقل بعدد من المناطق بالمحافظة، لرفع كفاءة الطرق بها طبقاً لمخطط محدد، مشدده على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذه الأعمال والالتزام التان بالمعايير الفنية و الهندسية المقررة فى هذا الشأن