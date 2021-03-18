شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الإسكندرية : بدء تشغيل مكتب تحصيل لخدمة المواطنين بمنطقة المراغي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب في الإسكندرية اليوم الخميس عن بدء تشغيل مكتب التحصيل بمنطقة المراغي التابع لفرع سيدي بشر، يعمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا، جميع أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

وقال "جابر" إن المكتب يغطي عدد 63 ألف اشتراك، حيث أنه يخدم منطقة خورشيد المراغي، ويتيح للمواطنين توفير كافة خدمات مياه الشرب كالتحصيل والتعاقد واستقبال شكاوى القراءات والعدادات.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المواقع الإدارية بالشركات التابعة لتطوير وتسهيل الخدمات التجارية للعملاء.

وأوضح أنه تم تطوير الخدمات التجارية الإلكترونية، بهدف تيسير الخدمات المقدمة للعملاء، وحوكمة الخدمات التجارية حيث تم اطلاق (تطبيق 125 لسداد الفواتير وتقديم الشكاوى - تطبيق قراءتي لتسجيل القراءات - البوابة التجارية الإلكترونية لتعاقدات المياه والصرف - التحصيل الإلكتروني للفواتير (postpaid) - شحن العدادات مسبقة الدفع (prepaid)).