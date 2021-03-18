مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتدريب 124 موظفا من المحافظات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل مركز التنمية المحلية، الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب، وبناء القدرات للعاملين بالمحليات، للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صحفي الخميس، إن الدورات شملت دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات (شبكات وأمن المعلومات- الأمن السيبراني) للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب المحافظين والمكاتب الفنية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة، إضافة إلى دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة.

وأضاف البيان، أن هذه الدورات استفاد منها 124 متدرباً من جميع المحافظات.

مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتدريب ١٢٤ من المحافظات على ٤ دورات

مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتدريب ١٢٤ من المحافظات على ٤ دورات

مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتدريب ١٢٤ من المحافظات على ٤ دورات

مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتدريب ١٢٤ من المحافظات على ٤ دورات