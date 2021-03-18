شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد الوحدة المحلية بقرية سقارة والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقاره السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري بطول ١،٥ كم وأعمال المرحله الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقاره حتي مرور ميت رهينة بمسافة ٥، ١ كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

وجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين. كما تفقد نائب المحافظ الوحدة المحلية لقرية سقارة لمتابعة حاله النظافه والأشغالات داخل القرية، مشددا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافه والتجميل ورفع المخلفات والقمامه والأشغالات بشوارع القرية أولا بأول.