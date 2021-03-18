شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يلتقي وفد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بوفد صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان، والدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فى إطار متابعة تنفيذ بروتوكول إنشاء مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بجامعة جنوب الوادي .

وشدد رئيس الجامعة على أن الجامعة تولى اهتماماً كبيرا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في اطار الخدمات المجتمعية المتعددة التى تقدمها الجامعة للمجتمع المحيط، مشيراً الى ان اللقاء يهدف الى التوصل الى الشكل الامثل للخدمات والادارة الفنية والطبية التي سيقدمها المركز .

وأكد الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان بروتوكول التعاون بإنشاء مركز علاج الادمان يتضمن إقامة المركز على مساحة 4000 متر بسعة 72 سرير ويخدم 6000 مريض سنوياً. تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمبنى المخصص من جامعة جنوب الوادي لإقامة مركز علاج الادمان. ضم وفد صندوق مكافحة الادمان المستشار حسن حرك والدكتور أحمد الكتاني وشريف نبهان.