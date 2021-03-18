شكرا لقرائتكم خبر عن في الذكرى 32 لعودتها..رفع العلم المصري بطابا في احتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، علم مصر من ساحة العلم بمدينة طابا، في الذكرى الـ32 لعودة طابا إلى أرض الوطن بعد معركة دبلوماسية وقانونية

بدأت مراسم الاحتفالات بإشعال شعلة النصر، وقامت موسيقى الجيش بالعزف، كورال الأطفال بإنشاد الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر، وبحضور 4 وزراء الدكتور مختار جمعة الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والطيران المدني، والدكتور على مصلحي، وزير التموين، ووزير الطيران، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكتاب ورجال أعمال وممثلي الأزهر والأوقاف والتموين، وممثلي الكنيسة، ومشايخ وعواقل المحافظة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه رغـم أزمة كـورونا التي تضطرنا لاتخاذ إجراءات إضافية كضمانة احترازية للسلامة الصحية إلا أننا حرصنا بعدم التهاون في ذلك والابتهاج بفرحتنا لنحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء في قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط في قطعة من أرضها وهي مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطي لهم دور في الوطنية والإخلاص للوطن، والذي يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

وقال المحافظ، إنه جرى تطوير المنفذ لكي يليق بمكانة مصر، موضحا أن الإجراءات التفتيشية به تتم داخل وخارج الصالات ويجر التعقيم الأمني بشكل حضاري .

وأوضح المحافظ، أن المنفذ يعد أقرب منطقة لنقطة أو العامة «91» والتي كان عليها الخلاف في قضية طابا الشهيرة مقدما الشكر للرجال القوات المسلحة الذين يسهرون لحماية حدود المنطقة .

ويتضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومي إقامة حفل فني تحييه فرقة الكورال والفولكلور الشعبي التابع لهيئة قصور الثقافة وعرضا للمواهب من أبناء المحافظة في نظم وإلقاء الشعر والغناء أمام قلعة صـلاح الدين وهي منطقة متسعة توفر ضرورات التباعد الاجتماعي المدعومة بإجراءات حازمة وملزمة للجميع بارتداء الكمامات مع توافر المطهرات، فضلا عن إجراءات الفحص والتشخيص السريعة التي سوف يخضع لها كل الضيوف والأهالى المشاركين في كل الفعاليات والافتتاحات المقررة للمشروعات الجديدة.