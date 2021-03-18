شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة لا تنسى أبنائها..محافظ قنا يقدم العزاء لأسرة عامل ويوجه بصرف إعانة لأسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا واجب العزاء لأسرة المواطن شوقي عبد المقصود عطية، الذي توفي أثناء عمله فى حفر خط السيب النهائي بمنطقة عزبة عبد الرحمن بقرية الشعانية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بحضور اللواء هشام الشعيني عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية .

وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، مشيرا بصرف إعانة عاجلة لأسرة المتوفي، كما وعد ابنه الأكبر بالبدء في اجراءات تعيينه فى شركة المياه والصرف الصحي لتوفير دخل مناسب للأسرة، مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها ودائما ما تقف إلى جانبهم في نكباتهم.