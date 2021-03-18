شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 292 ألف طن سلع استراتيجية بميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجل ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 63 سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية إن البضائع المتداولة تقدر بـ 292 ألف و826 طن وتشمل سلع استراتيجية وغلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية أن إجمالي عدد الحاويات بلغ 3608 حاوية، فضلا عن دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 48 ساعة الماضية.

ومن جانبه، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، وذلك لحماية أنفسهم وحماية الآخرين من أخطار فيروس كورونا المستجد.

وطالب شاهين بضرورة الالتزام بالوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن اتباع كافة البروتوكولات التي نشرتها وأوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس «كوفيد – 19».