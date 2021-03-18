شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنعين للمستلزمات الطبية بدون ترخيص و1.8 مليون كمامة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية عن ضبط مصنعين بناحية منطقة المطورين بمركز السادات لقيامهما بتصنيع مستلزمات طبية بدون ترخيص من الجهات المختصة ومدون عليها بيانات وهمية مقلدة، جاء ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية بشن الحملات التموينية والتفتيشية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

تم تحرير محضر ضد المدير المسؤول عن مصنع مستلزمات طبية لإدارته مصنع بدون ترخيص، وتم ضبط عدد مليون كمامة معدة للبيع، وعدد (800 ) ألف كمامة تحت التجهيز، وعدد 15 طن قماش غير منسوج، وطن استك اذن، عدد 22 ماكينة خياطة أنواع مختلفة، عدد 10 ماكينة تبنيط، عدد 1 ماكينة تجهيز قماش، و1 ماكينة تغليف، و1 ماكينة تصنيع البلانكه، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع للتوريدات والمستلزمات الطبية لإدارته مصنع حفاضات طبيه وتم ضبط عدد 11600 عبوة حفاضات مصنعة، عدد 5 طن قماش غير منسوج، عدد 1 ماكينة لتصنيع مفرش طبي .

وفي ذات السياق أكد المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين استمرار الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب مشيراً إلى إنه تم تحرير (184)محضر تمويني تنوع ما بين( 74) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و(110) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب .