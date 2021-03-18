وفيات

الوضع في مصر

شهد اللقاء الدكتور عبدالحليم احمد حمدي نائب مدير مركز ضمان الجودة لشئون المشروعات التطويرية، والدكتورة نجوى سعد عبدالراضي بمعمل قياس العلوم والمواد بكلية العلوم.

ضم فريق التقييم الدكتور شريف عبدالرحمن الاتربي والدكتور جودة محمد محمود من المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) وتستمر الزيارة ليومين يتم خلالهما حصر جميع الوثائق والعمل الفني داخل المعمل.

التقى الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي بفريق التقييم الفني بالمجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) في إطار الزيارة التي تهدف للتقييم لمنح الاعتماد لمعمل قياسات علوم المواد والمعادن بكلية العلوم بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التقييم الفني بالمجلس الوطني للاعتماد يزور جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية