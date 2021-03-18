شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية لكورنيش النيل بنجع حمادي بتكلفة 8 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اليوم الخميس، الأعمال الإنشائية بإمتداد كورنيش النيل بمدينة نجع حمادي بطول ١٢٠ متر شمال المرسى السياحي، رافقه عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية .

أوضح «الداودي»، أن التكلفة الإجمالية لمشروع امتداد كورنيش النيل تصل إلى ٨ مليون جنيه، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار سعي المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النيل وكذلك توفير متنفس حضاري مميز لكافة المواطنين .

يذكر أن محافظة قنا اطلقت في أكتوبر الماضى مبادرة «قنا تتجمل»، وتم من خلالها انجاز العديد من أعمال التجميل والتطوير داخل المحافظة مثل زراعة الورود بالشوارع والميادين العامة وتجميل واجهات الكباري وأكشاك الكهرباء، كما شهد هذا الاسبوع افتتاح أعمال إحلال وتطوير ميدان الساعة الميدان الاشهر بوسط مدينة قنا ومازالت المبادرة مستمرة في تنفيذ الأعمال التجميلية من اجل ظهور المحافظة بالشكل الجمالي الذي يليق بالمواطن القنائي أمام الزائرين .