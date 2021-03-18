شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 192 رحلة جوية لنقل 20452 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة، 192 رحلة جوية إلى عدة وجهات ينقل خلالها حوالى 20452 راكبا ما بين سفر ووصول، حيث يستقبل المطار اليوم 93 رحلة على متنهم 10622 راكبا، فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 99 رحلة على متنهم حوالى 9830 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، أثينا، روما، البحرين، تونس، جوهانسبرج، اسطنبول، أكرا، البحرين، جدة، المدينة، مسقط، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، نيروبى، لاجوس، عنتيبى، بغداد، بيروت، دبى، الشارقة، أبوظبى، الخرطوم، عدن".

فى حين وجهات رحلات الوصول هى "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، موسكو، امستردام، فيينا، دبى، البحرين، أبوظبى، اسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، دبى، الشارقة، سيئون، بيروت، أبوظبى، عدن، الخرطوم، بيروت".