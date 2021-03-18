شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين فى كلمة نيابة عن الرئيس: الكوادر الطبية نجحت فى الحد من إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية فى كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الكوادر الطبية المتميزة ساهمت في الحد من إصابات فيروس كورونا، والسيطرة على كثير من تداعيات المرض، وإنقاذ حياة الآلاف من المرضى الذين أصابهم الوباء.

وأوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، اليوم خلال فعاليات احتفالية "يوم الطبيب الثالث والأربعون" "بطولات وتضحيات" والتى أقيمت بالنقابة العامة للأطباء، أن التضحيات كبيرة من الأطباء والكوادر الطبية سواء الذين عانوا من الإصابة بفيروس كورونا وتداعياته، أو الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى واستشهدوا وهم يؤدون واجبهم المهني والوطني بكل شجاعة وثقة وإصرار وبأداء شهد له الجميع بكفاءة عالية واحترافية شديدة".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الأجيال المختلفة من أطباء مصر استطاعت بكل كفاءة واحترافية وعطاء وتضحية التعليم والتعلم ونقل الخبرة التراكمية من جيل إلى جيل، حيث استطاعوا توطين كل التقنيات الحديثة تشخيصا وعلاجا لتقديم أفضل الرعاية الطبية والصحية للمواطن في كل مكان".

ووجه تاج الدين حديثه للأطباء قائلا: "شهد لكم العالم والمنطقة والوطن بقدراتكم المميزة علما وخبرة وأداء" كما قدم الشكر والتحية للأطباء المصريين،قائلا "نقدر ما تقومون به من واجب وطني ومهني بجدارة كبيرة وحرفية رفيعة المستوى".