شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 3002 شابا واستخراج 1421 شهادة مستوى المهارة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 3002 شاباً، بينهم 26 شاباً من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 12500 راغب عمل منهم 52 من ذوى القدرات.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 1421 شهادة قياس مستوى مهارة و1423 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقي الوزير، تقريرا بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر فبراير الماضى، أشار فيه إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 85 منشأة، وإعادة التفتيش 116 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 60 محضرا، ومنح مهلة قانونية لـ 137 منشأة أخرى.

أما عن مجال التفتيش العمالى ، فقد تم التفتيش على 212 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 228 محضراً عمالياً ، وبحث 116 شكوى ، وعمل ندوة توعية حضرها 20 شخصاً، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 121 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بصرف منح لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بواقع 23 منحة زواج بـ 69 ألف جنيه ، و 37 منحة مولود بإجمالى 75 ألف جنيه ، و 5 منح وفاة بمبلغ 50 ألف جنيه، و6 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 12 ألف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ4 عمال بمبلغ 14 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 220 ألف جنيه لـ 75 عاملا.

وفى مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية باستخراج 37 ترخيص عمل لأجنبى لأول مرة ، وتجديد 33 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 631 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 64 شكوى منها ودياً ، وإحالة 180 شكوى للمحكمة العمالية، و55 أحيلت لجهات أخرى، وتبقى 332 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية بفض إضراب لـ 800 عامل بإحدى الشركات، وتم توعية العمال بعدم مشروعية الإضراب وضرورة التوجه للمديرية لتقديم طلب مفاوضة جماعية ، واستجاب العمال وعادوا للعمل مرة أخري ، كما تم فض اعتصام آخر بشركة أخرى شارك فيها 434 عاملاً وتعهد العضو المنتدب للشركة بعدم المساس بحقوق العمال الحالية والمقررة طبقاً للقانون واللوائح .

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة، ومهنة النقش والزخرفة بمركز التدريب المهني ببولاق الدكرور، كما تم استكمال وبداية دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز تدريب منشأة البكري ، بالإضافة إلى الانتهاء من دورة التفصيل والحياكة والسباكة الصحية بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة فى المحافظة.