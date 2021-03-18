شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تواصل صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل عن شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، لليوم الثانى على التوالى، صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى للمستفيدين من برنامج "تكافل" وهى الأسر الأولى بالرعاية، كما تم صرف المساعدات على مدار اليومين الماضين للمستفيدين من " كرامة " وهم كبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، فى اطار الحرص على عدم التكدس أمام المنافذ كإجراء احترازى للوقاية من كورونا

وتصرف وزارة التضامن، المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى" بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم في استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب في مرحلة الابتدائي على منحة شهرية بـ80 جنيه، والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيه، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيه شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيه شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة.

‎يذكر أن شرط الحصول على برنامج تكافل، أن يكون لعائل الأسرة أبناء من عمر يوم إلى 18 عاما، ومنهم من يحصل على دعم للرعاية الصحية أو من أجل التعليم كما يتم عمل استعلام ميدانى وربط شبكى ومن يريد التقدم عليه أن يتوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية ويتم دراسة حالته ومطبق عليه الشروط التى تم ذكرها لقبوله، على أن يكون أبناء الأسرة جميعهم منتظمين فى الدراسة، وألا يكون لديه ملكية عقارات أو أراضى أكثر من نصف فدان".