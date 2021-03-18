بمأمورية خاصة.. الداخلية تساعد مُسنًا "كفيفًا" في إنهاء إجراءات صرف معاشه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت وزارة الداخلية مأمورية لمساعدة مُسن من ذوي الاحتياجات الخاصة لإنهاء إجراءات صرف معاشه.

ورد بلاغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مُسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة "كفيف" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بأنه لا يستطيع الحركة ويرغب في الذهاب لمكتب البريد وصرف المعاش الخاص به.

أوفدت على الوزارة على الفور مأمورية تابعة لقسم الشرطة محل سكنه وتم اصطحاب المُبلغ إلى مكتب البريد لصرف المعاش الخاص به "تكافل و كرامة".

ووجه المُبلغ الشكر لرجال وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وانتقالهم والتعامل مع البلاغ.