شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : تدشين موقع إلكتروني لتقديم خدمات وحدة التخلص الآمن من النفايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية إنه في إطار خطة تطوير الخدمات الإلكترونية بمديرية الشئون الصحية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين الراغبين في الحصول علي الخدمات من ديوان عام المديرية، وإنهاء الطلبات الخاصة بهم المستوفاة بكل سهولة ويسر، وفي إطار خطة التحول الرقمي وتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية، قامت وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بتدشين الموقع الإلكتروني الخدمي، للتعريف بوحدة التخلص الأمن من النفايات الطبية الخطرة، وتقديم خدمات الوحدة لكافة المؤسسات الطبية غير الحكومية الخاصة، والأطباء والمواطنين بالمحافظة.

حيث يتمكن الطبيب أو المؤسسة الطالبة للخدمة من خلال الدخول علي الرابط الالكتروني الخاص بالموقع، من اختيار الخدمة المطلوبة التى يريد إنهائها، منها "كيفية عمل عقد نقل ومعالجة النفايات الطبية، وإستخراج الموافقة البيئية الخاصة بالمنشأت الطبية الخاصة، واستخراج ترخيص تداول النفايات"، ومعرفة الإجراءات والمستندات المطلوبة، وطباعة الطلب المراد تقديمه، وتحميل الاستمارات المراد استيفاءها، والنظام المالي للتعاقدات مع الوحدة، ويقتصر إنهاء الخدمة علي تسليم هذه المستندات مستوفاة بالوحدة مرة واحدة، وذلك تخفيفا عليهم، وحفاظاً علي صحتهم.

وتهيب مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية بجميع طالبي الخدمة سرعة الدخول والتواصل علي الرابط الإلكتروني لموقع وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ، https://sites.google.com/view/sharkia-waste-disposal/وإتباع الخطوات المطلوبة حتي يتمكنوا من إنهاء الخدمة بكل سهولة ويسر.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة وحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وجميع فريق العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المواطنين بالمحافظة والحفاظ علي صحتهم وسلامتهم.