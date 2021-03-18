شكرا لقرائتكم خبر عن وكلاء ومتعهدي مواد البناء بالإسكندرية يستغيثون من «التهرب الضريبي» لتضارب أسعار الأسمنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لوقوعهم ضحية التضارب في أسعار بيع شركات الأسمنت بالإسكندرية، وعدم تحديد سعر قطعي للمنتج ما يتسبب في احالتهم إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي، نتيجة عدم الاستقرار على سعر محدد وقطعي للطن أسوة بحديد التسليح.

وأوضح محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء فى الغرفة التجارية بالاسكندرية، في تصريحات لـ«المصرى اليوم«، أن 20% من وكلاء ومتعهدي مواد البناء في الاسكندرية، فقدوا أموالهم بسبب هذا التضارب وعدم وجود سعر قطعي للأسمنت، وحدوث زيادة ونقصان في الأسعار بدون معايير محددة للزيادة أو النقصان، مشددين على ضرورة وضع آليات وضوابط تحكم سوق البناء في مصر بدلاً من الارتباك الحاصل والذي يدفع ثمنه التجار.

وقال أن عدد كبير من التجار سلموا بطاقاتهم وسجلاتهم الضريبية إلى الشعبة لعدم استطاعتهم الاستمرار في النشاط لعدم توافر رؤوس الاموال، مشيراً إلى أن 117 تاجر من الإسكندرية وحدها محالون إلى التهرب الضريبي من بين 430 تاجراً ومتعهداً في محافظات (الإسكندرية والبحيرة ومطروح)، فيما تم حل مشكلة البعض ولا زال البعض الآخر كما هو.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في شركتي اسمنت الاسكندرية «بورتلاند» وأسمنت العامرية حيث أحيل التجار إلى التهرب من المتعاقدين معها على الرغم من الحصول على خطابات رسمية من الشركتين تفيد بأن المبالغ المستحقة بالفاتورة لدى التجار هي عبارة عن فروق أسعار سوقية وليست حوافز أو عمولات، إلا ان مصلحة الضرائب لم تكتفي بالخطابات المرسلة وردت بخطاب آخر للشئون القانونية بالشركتين للاستعلام عن الخطابين المرسلين إلى التجار فتم التأكيد على أن ما يحصل عليه التجار ومتعهدي الاسمنت ومواد البناء هي فروق أسعار سوقية وليست حافز وعمولات.

ولفت إلى أن الشركات المنتجة للأسمنت في المحافظة ترفض تحديد سعر قطعي للطن أسوة بالحديد وتقوم بتغيير سعر الطن كل يومين أو ثلاثة ما يتسبب في تكبد التجار والوكلاء خسائر كبيرة نتيجة عدم الاستقرار على السعر ما يؤدي بهم في النهاية «التهرب الضريبي» .

وعن سعر الحديد والاسمنت، قال أن أسواق مواد البناء في مصر، شهدت استقرار في سعر الحديد والاسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس،بعدما ارتفع السعر أمس بشكل مفاجئ بمعدل 200 جنيه في سعر طن الحديد، و50 جنيها في سعر طن الأسمنت.

وأوضح أن سوق الحديد والأسمنت سيشهد استقرارا في الأسعار خلال الفترة المقبلة وربما يكون هناك تراجع عن السعر الحالى لمواد البناء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المواطنين.

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