شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن و125 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية في الشرقية بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، شنت إدارتي تموين الحسينية وصان الحجر حملة تموينية مشتركة، برئاسة كل من عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية، وعبدالكريم عوض الله رئيس قطاع تموين شمال ومدير إدارة تموين الحسينية، ومحمد عبدالله نوفل مدير إدارة تموين صان الحجر، أسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارة برقم 4785 راع، بناحية مخبز باسم «ا. س» بقرية المساعيد بنطاق مدينة صان الحجر محملة بالدقيق المدعم، وتم التحفظ على 25 شيكارة دقيق مدعم من قبل الدولة بإجمالي وزن 1طن و125 كيلو جراما.

تم تحرير محضر أمن دولة طوارئ رقم 146 صان الحجر ضد «ا. ا. ح» سائق السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.