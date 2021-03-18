شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة إرشادية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في الشرقية بإشراف المهندس على لاشين وكيل الوزارة، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للإستعلامات فرع الزقازيق، ندوة إرشادية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية، بحضور فاتن البدرى أخصائي الاعلام بمركز النيل للإعلام بالزقازيق، ومديري إدارات الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية والمكتب الفني بمديرية الزراعة ،وعدد من المرشدين الزراعيين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الهدف من عقد الندوة هو التعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي، وكيفية تأثر المحاصيل الزراعية بارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أن محاصيل الخضر من أكثر المحاصيل التي تتأثر بالتغيرات المناخية وتتعرض للتلف .

دارت الندوة حول تعريف التغيرات المناخية، وهى ذلك الاختلال الذي يحدث في الظروف الجوية المعتاد عليها سطح الأرض من اختلاف في درجات الحرارة وهطول الأمطار وطبيعة الرياح، بالاضافة إلى ارتفاع في حرارة الغلاف الجوى المحيط بالأرض بسبب تراكم غاز ثانى اكسيد الكربون والميثان، وأن هناك اسباب طبيعية تساهم في تغير المناخ وتكون خارجة عن نطاق البشر، وأسباب غير طبيعية يساهم فيها البشر بما يمارسونه من أنشطة تضر بالبيئة، وأن التغير المناخى يؤثر على القطاع الزراعى، حيث يتأثر باى تغيرات مناخية ويمتد هذا التأثير ليشمل التربة، كما تتأثر المحاصيل الزراعية بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع معدلات ثانى اكسيد الكربون، وتعد محاصيل الخضر من اكثر المحاصيل التي تتأثر بالتغيرات المناخية وتتعرض للتلف، كما أن الافات الزراعية والحشرات صديقة لدرجات الحرارة المرتفعة، بالإضافة إلى أن زيادة تركيز ثانى اكسيد الكربون يؤثر على الوظائف الفسيولوجية للافات الحشرية مما يؤدى لقصر دورة حياتها وبالتالى تزايد اعداها بسرعة كبيرة.

وأشاد الحضور بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب، لتوعيتهم بأنسب الطرق لتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

فيما أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم بأهمية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، للحصول على أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في تقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وأضاف أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.