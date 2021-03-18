شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 8 مقابر وتعديات على أراض زراعية في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت حملات إزالة في محافظة البحيرة بإزالة مقابر وتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في كوم حمادة ومركز بدر.

وقامت حملة إزالة في مركز بدر بإزالة عدد ٨ مقابر بدون ترخيص في المهد بقرية منشأة عامر التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر، بالإضافة إلي إزالة سور مخالف بالطوب الأبيض على مساحة 60 م٢.

وتم إزالة حالة تعدٍ على الأرض الرزاعية على مساحة 211 مترًا مربعًا، عبارة عن أسوار بأعمده معدنیة فى ناحیة قرية البریجات بمركز كوم حمادة في البحيرة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف إزالة التعديات على الأرض الزراعية، وكذلك أملاك الدولة والبناء المخالف لما يمثله من خطورة كبيرة على الرقعة الزراعية وحق الدولة.

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إزالة 8 مقابر وتعديات على أراض زراعية فى البحيرة

إزالة 8 مقابر وتعديات على أراض زراعية فى البحيرة

إزالة 8 مقابر وتعديات على أراض زراعية فى البحيرة

إزالة 8 مقابر وتعديات على أراض زراعية فى البحيرة