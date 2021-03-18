شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية : خروج 10 مصابين في حريق مصنع حلويات القناطر و15 يخضعون للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع عدد المصابين في حريق مصنع القناطر الخيرية للحلويات إلى 25 مصابا، فيما أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية أن جميع المصابين في الحريق وعددهم 25 عاملا تم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام فور وقوع الحريق واسعافهم جميعا وتم خروج 10 حالات منهم بعد اسعافهم وتقديم الخدمه الطبيه لهم، كما تم تحويل 12 منهم إلى 3 مستشفيات في القاهرة ويجرى الآن تقديم الخدمة الطبية 3 حالات فقط في مستشفى قليوب التخصصى، مؤكدا أن جميع الإصابات خفيفة ومن المتوقع خروج جميع المصابين اليوم.

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت اخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية يفيد نشوب حريق هائل في مصنع للحلويات بمنطقة شلقان دائرة المركز.

انتقل على الفور العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة. وأسفر الحريق عن إصابة 25 عاملا من عمال المصنع منهم شعبان جمال ومحمد فؤاد وأحمد تيفون وأروى ياسر ويجى فاضل ووائل فهمى ومحمد مصطفى وبطة صلاح وعلاء محمد وأحمد ابراهيم وكريم بصير وإيهاب ابراهيم وسعيد السيد وأحمد ابراهيم وحسين عبدالباسط وصلاح حسين وجيهان السيد وعمرو السيد.

وكشفت المعاينة أن المصنع يقع في منطقة شلقان ملك «ع ش ع» ويقوم بانتاج الشيكولاته وأن سبب الحريق تسرب غاز في إحدى أسطوانات الغاز نشب عنه الحريق كما كشفت المعاينة والتحريات أن المصنع غير حاصل على موافقة من الحماية المدنية.