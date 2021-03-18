شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 443 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في السادس من شهر فبراير الماضي، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الشهر الأول من الحملة، بتحصين 222 ألف و417 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية ، وتحصين 220 ألف و929 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع ، فضلا عن ترقيم و تسجيل 11 ألف و 188 رأس ماشية

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدي خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين، أكد مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالأنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا باقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين، مؤكدا تواصل جهود المديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية حفاظا على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة، للقضاء على مرضى الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.