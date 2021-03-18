شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يبحثان الاشتراطات التخطيطية والبنائية بمدن المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الخميس، اجتماعاً مطولاً لمناقشة مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، والتي تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم مناقشة الملاحظات التي أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسي النواب والشيوخ، والحوار المجتمعي، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، مؤكداً أن الدولة تهدف لضبط العمران، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدي إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصري.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، تهدف لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصري، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية.