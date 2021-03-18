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3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء: توسعة مدخل عزبة المطار بإمبابة منفعة عامة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من القرارات الوزارية التي تم نشرها صباح اليوم، في عدد الجريدة الرسمية.

وجاءت تلك القرارات:

القرار رقم 412 لسنة 2012، بالموافقة على تمديد عرض القطع الأثرية السابق نشرها بالقرار رقم 1590 لسنة 2020.

القرار رقم 409 و410 لسنة 2021، باعتبار مشروعي توسعة مدخل عزبة المطار بإمبابة، وإنشاء بوابة الرسوم الجديدة على طريق «القاهرة - السويس» بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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