شكرا لقرائتكم خبر عن «شوشة»: صرف 650 مليار جنيها على البنية الأساسية بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن اجمالى ما تم صرفه على انشاء مرافق البنية الأساسية في سيناء بلغ حتى الآن 650 مليار جنيها بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستقبلية والنهوض بكافة المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق ومواصلات واتصالات واسكان ومناطق صناعية وانتاجية لخدمة مواطنى سيناء وجذب العمالة لزيادة الكثافة السكانية بهدف تعمير سيناء بالبناء والتنمية .

وأعلن المحافظ، في تصريح له، أن الدولة تدعم البنية الأساسية على أرض سيناء في إطار استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة لسيناء في مختلف القطاعات.. مشيرا إلى أن التنمية الزراعية تأتى في مقدمة محاور التنمية على أرض سيناء .

وقال المحافظ ان محور التنمية الزراعية هو محور مفتوح ويسير في أكثر من اتجاه.. منها: التجمعات التنموية المتكاملة التي افتتح منها السيد الرئيس عدد 3 تجمعات وأصدر توجيهاته بعمل حوار مجتمعى مع المواطنين من بدو سيناء لعرض جميع الأفكار والبدائل للوقوف على امكاناتهم وأساليب الاستفادة من هذه التجمعات.. حيث أنها مقامة لصالح البدو من أبناء سيناء.. خاصة وأنها متكاملة المرافق والخدمات من مياه وطرق وبها منازل مجهزة ومزودة بأحدث المرافق والخدمات، ويتم توزيعها على المنتفعين بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا ومساحة 5 أفدنة زراعية لكل منتفع.. كما أن وزارة الزراعة أعدت لهم برامج تدريبية لتحديد المحاصيل الممكن زراعتها بكل تجمع حسب آبار المياه الموجودة ونسبة ملوحتها، وأن أبناء سيناء أثناء الحوار المجتمعى طالبوا بأن يتم توزيعها على خليط من أبناء سيناء وباقى المحافظات بوادى النيل ودلتاه لتحقيق أقصى استفادة منها مع تبادل الخبرات والثقافات .