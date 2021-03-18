شكرا لقرائتكم خبر عن 102 سنة علي هزيمة الاحتلال البريطاني..حكاية «العيد القومي للمنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتمت محافظة المنيا، اليوم الخميس، 102 سنة على ذكري بطولة أبنائها وبسالتهم ضد الاحتلال الإنجليزي، وهو اليوم الذي سطره التاريخ، ووقع اختيار المحافظة عليه، ليمثل تاريخ عيدها القومي السنوي، ومبعث الفخر لأبنائها أحفاد الشجعان.

ويمثل تاريخ الثامن عشر من مارس، تاريخ ثورة أهالي المحافظة ضد الاحتلال الإنجليزي، ضمن أحداث ثورة 1919، بانتفاضة شعبية بدأت في مركزي دير مواس وملوي، الواقعين أقصي جنوب محافظة المنيا، عندما أقدم الأهالي على تعطيل قطاراً كان يقل جنود الاحتلال الإنجليزي، وتمكنوا من قتل عدداً كبيراً منهم، أبرزهم الجنرال «بوب» مفتش السجون بالوجه القبلي آنذاك.

و مع رافق الأحداث من حماس وغيرة وطنية، تطور الأمر وبلغ مداه عندما تجول الأهالي بجثة مفتش سجون الاحتلال بشوارع مدينة ملوي، إحدى أكبر مدن الصعيد، وهم ينادون: «بستين يا لحم»، تفاخرا وتعبيرا عن إذلالهم للمحتل الغاصب.

و كان للاحتلال الإنجليزي رد فعل عنيف للغاية، تجاه من تزعموا الواقعة والمقاومة من الأهالي ورموز العائلات، وأعدم في هذه الواقعة نحو ٣٤ مواطناً مصريا في ميدان عام، وتم حبس ٣٣ آخرين، وفرضت بعدها ضرائب باهظة من الإنجليز على أهالي مركزي ملوي وديرمواس.

ووصف المؤرخ «عبدالرحمن الرافعى» أحداث دير مواس، بأنها كانت أشد حوادث ثورة 1919 عنفا في مصر كلها، وقال إن هذه الثورة أعقبتها محاكمات كثيرة جدا وأنه لم يحدث في تاريخ الإمبراطورية البريطانية التي لم تغب عنها الشمس أن تصدى مدنيون لعسكريين كما حدث في دير مواس، وهى الأحداث التي اتخذت محافظة المنيا من تاريخها (18مارس) عيدا قوميا لها.

وألقت تدابير الدولة للتصدي لفيروس كورونا بظلالها على احتفلات هذا العام، عندما أكد اللواء أسمة القاضي، محافظ المنيا أنه تم إلغاء كافة الفعاليات والتجمعات، الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير التنمية المحلية، وذلك استمرارا في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته، وسيتم الاكتفاء بافتتاح عدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة أهالينا من أبناء المحافظة.

ومن المقرر أن يضع المحافظ أكيلًا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، خلال الاحتفال، كما يفتتح اليوم الخميس 18 مارس الملتقي التوظيفي، الذي تنظمه المحافظة ضمن أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني بشارع مصر بمنطقة كورنيش النيل، لتوفير حوالي 1600 فرصة عمل لأبناء محافظة المنيا.