شكرا لقرائتكم خبر عن من البلطي إلى المرجان والجمبري .. تعرف على سعر السمك في مصر اليوم الخميس 18-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأسواق المحلية في مصر، ثباتا في سعر السمك بجميع أنواعه ودرجاته والجمبرى في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 18-3-2021.

ووفقاً لشبكة الأسماك تنشر «المصرى اليوم» سعر السمك اليوم الخميس 18-3-2021 كالتالى:

البلطي سعر التداول 22 جنيها للكيلو وأقل سعر 21 وأعلى سعر 23 جنيها

بلطى أسوانى سعر التداول 27 جنيها للكيلو وأقل سعر 17 وأعلى سعر 37 جنيها

فيليه بلطى مجمد سعر التداول 70 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 110 جنيها

قشر البياض سعر التداول 105 جنيهات للكيلو وأقل سعر 90 وأعلى سعر 120 جنيها

قشر بياض خليجى سعر التداول 35 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها

قراميط سعر التداول 15 جنيها للكيلو وأقل سعر 10 وأعلي سعر 20 جنيها

ثعبان السمك سعر التداول 130 جنيها للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 210 جنيهات

المكرونة الخليجى سعر التداول 32 جنيها للكيلو وأقل سعر 29 وأعلى سعر 35 جنيها

المكرونة السويسي سعر التداول 67.5 جنيه للكيلو وأقل سعر 60 وأعلى سعر 75

برانيس اسكندرانى سعر التداول 57.5 جنيه للكيلو وأقل سعر 50 وأعلى سعر 65

المكرونة مجمد سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 20 وأعلى سعر 30

موسى سعر التداول 110 جنيهات وأقل سعر 90 وأعلى سعر 130

السبيط سعر التداول 140 جنيها للكيلو وأقل سعر 110 وأعلى سعر 170 جنيها

قرش سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 40 جنيها

كابوريا سعر التداول 75 جنيها للكيلو وأقل سعر 30 وأعلى سعر 120 جنيها

مرجان 1 سعر التداول 30 جنيها للكيلو وأقل سعر 28 وأعلى سعر 32

مرجان 2 سعر التداول 25 جنيها للكيلو وأقل سعر 23 وأعلى سعر 27

البربونى سعر التداول 43 جنيها للكيلو وأقل سعر 40 وأعلى سعر 47

دنيس سعر التداول 105 جنيهات للكيلو وأقل سعر 90 وأعلى سعر 120

جمبرى سويسرى جامبو سعر التداول 435 جنيها للكيلو وأقل سعر 400 وأعلى سعر 470 جنيها

وكشف مراقبون عن أن إجمالي ما تم إنتاجه من الأسماك في مصر بلغ حوالى 2 مليون طن منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي و400 ألف طن من المصايد الطبيعية ممثلة في البحيرات والبحر الأبيض والأحمر والنيل، بنسبة اكتفاء ذاتي 85 %، وأن إجمالي ما تم تصديره من الأسماك خلال عام 2019 حوالي 35 ألف طن، وإجمالي ما تم استيراده خلال عام 2019 حوالي 325 ألف طن.

وتختلف الأسعار أحيانا في بعض المناطق، وخاصة البعيدة عن السواحل، نظرًا لتكلفة النقل من أسواق الجملة، ولتحقيق بعض محال التجزئة هامش ربح يتراوح ما بين 5 و10 جنيهات.

اقرأ للمزيد:

انخفاض أسعار السمك اليوم 12- 3-2021 (اعرف السبب)