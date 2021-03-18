شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 429 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر خلال شهر فبراير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 429 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة زيادة 4% عن الفترة المثيلة للعام الماضي .

وسجلت الصادرات 232 ألف طن بنسبة زيادة 17% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 197 ألف طن، وتركزت الزيادة في ثلاثة موانئ وهي : سفاجا ، نويبع ، السويس ، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 248 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 21% عن العام الماضي بكمية صادر 189 ألفاا بنسبة زيادة 19% عن الواردات التي سجلت 159 الف طن.

كما شهد ميناء نويبع تداول 31 ألفا و500 طن بكمية صادر 24 ألف طن ووارد 7500 طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألفا و500 طن بضائع بكمية صادر 19 ألفا طن ووارد 9500 طن ، فيما استقبل ميناء الزيتيات وصول 21 ألف طن بروبلين وبيوتومين.

وقد قامت الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع بالموانئ التابعة بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي مع استمرار تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا أثناء عمليات الشحن والتفريغ .