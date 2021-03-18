شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ التحقيق فى واقعة التعدى على مديرة مدرسة بالعجوزة من أحد أولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور رضا حجازى، نائب وزير وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اليوم الخميس، مها محمد، مديرة إحدى المدارس الرسمية التابعة لإدارة العجوزة للاستماع إليها فى الواقعة المتداولة على مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعدى عليها أثناء القيام بعملها، من أحد أولياء الأمور.

وأكد نائب الوزير أن الشئون القانونية بالوزارة ستتابع الأمر معها بشأن واقعة التعدى عليها، وستوفر لها الدعم خلال سير التحقيقات.

وانطلق الفصل الدراسى الثانى السبت 13 مارس الجارى، وسط إجراءات احترازية ووقائية، فيما أكدت الوزارة، أن نسب الحضور فى المدارس بالفصل الدراسي الأول مرتفعة ولا تأجيل للفصل الدراسى الثانى، موضحة أن الدراسة مستمرة أونلاين من المنزل وأيضا فى المدارس ومن لا يرغب فى الحضور عليه استكمال الدراسة عن بعد، مؤكدة أنه لا يمكن نقل طالب للصف الأعلى دون دراسة المناهج المقررة.