شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول الإلكترونية، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، يتم مراجعتها والانتهاء منها من خلال المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، موضحة أنه بمجرد الانتهاء منها سيتم إعلانها بشكل إلكترونى للطلاب.

وتابعت المصادر لـ ”الخليج 365”، أنه فى حالة الانتهاء منها اليوم ستعلن بشكل إلكترونى، ولكن لو تعذر إعلان النتائج اليوم سوف تظهر مطلع الأسبوع المقبل ولن يتم تأخيرها، مشيرة إلى أن الطلاب الذين أدوا الامتحانات بشكل ورقى سوف تعلن نتائجهم أيضا مع باقى زملائهم الذن أدوا الامتحانات بشكل إلكترونى.

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أكدت أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، ومن الهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.