شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر يقرر تأسيس اتحادين محليين فى العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأسيس اتحادين محليين، الأول فى العاصمة الإدارية الجديدة، والثانى فى مدينة السادس من أكتوبر، ليصل عدد الاتحادات المحلية العمالية التابعة للاتحاد العام 29 اتحادا منتشرة فى جميع المحافظات .

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، فى تصريح صحفي اليوم الخميس، إن قرار تأسيس الاتحادين العماليين الجديدين، يأتى فى إطار تفعيل دور الاتحادات العمالية المحلية فى كل مواقع العمل والإنتاج والمواقع الصناعية والإدارية التى تضم أعدادا كبيرة من العمال.

كان مجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر قد عقد اجتماع الثلاثاء مع قيادات الاتحادات العمالية المحافظة للتنسيق في خارطة طريق تضمن التواصل المستمر مع العمال فى مواقع الإنتاج وتبنى مطالبهم المشروعة.

وأكد مجلس إدارة اتحاد العمال، حرصه على أن يبدأ فى تفعيل الاتحادات المحلية بالمحافظات، ومواجهة مشاكلها، في استراتيجية تعتمد على ترتيب "البيت من الداخل" استعدادا لخارطة طريق عاجلة للنهوض بالاتحادات المحلية العمالية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظات "27 محافظة"، والتنسيق معها لترتيب جولات ميدانية في مواقع العمل بالشركات والمصانع بكافة المحافظات، والاستماع إلى مطالب العمال، وأوضاع المنشأت الصناعية من كافة الجوانب، وسرعة عرضها على صناع القرار لمواجهتها، فى إطار حوار اجتماعى الهدف منه زيادة الإنتاج، وتحقيق التوزان بين أطراف الإنتاج، وكذلك تفعيل الدورات التدريبية والتثقيفية للعمال والنقابيين، من أجل توعيتهم بأهمية العمل وزيادة الإنتاج وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع.

وأكد قيادات اتحاد العمال، التنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية فى جميع المحافظات بهدف الإستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.

كان اتحاد عمال مصر، قد دعا المجلس القومي للأجور إلى سرعة الإنعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.