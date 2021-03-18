شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: مفاعل أنشاص 2 يعتبر ضمن أحدث 7 مفاعلات بحثية بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد صقر رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن مفاعل أنشاص2 البحثى يعد من أفضل المفاعلات البحثية على مستوى العالم، موكداً أنه يعتبر ضمن أحدث 7 مفاعلات بحثية نووية بالعالم ويعمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية، فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أن مصر لديها القدرة على تغطية احتياجات مصر من النظائر المشعة، لافتا إلى إنتاج النظائر المشعة فى مصر يوفر على الدولة العملة الصعبة.

وأوضح خالد صقر أن مفاعل إنشاص 2 يعتبر من أحدث المفاعلات النووية البحثية التى تتميز بأعلى معاير الأمان العالمية ويمكنه إعادة تشغيل نفسه تلقائيا بقدرة 20 ميجا وات.

وقال صقر إن توقيع عقد لتوريد الوقود النووى لمفاعل أنشاص 2 ياتى ضمن وثائق تعاقدية للهيئة لتوريد دفعة جديدة من مكونات الوقود النووى منخفض التخصيب إلى مصر خلال عام 2021، لافتا إلى أن هذا العقد لا علاقة له بتطوير المفاعل وإنما هو عقد مع شركة جديدة لتوريد الوقود فقط.