شكرا لقرائتكم خبر عن أين يذهب حطام العمارة؟ استمرار رفع مخلفات هدم عقار فيصل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الخليج 365 أعمال رفع مخلفات هدم عقار فيصل ، بعد تفجيره بالديناميت لتنفيذ قرار إزالته وذلك بعد تأثره بالحريق الذى نشب به واستمرت نيرانه لأكثر من 20 يوما، ما أثر على السلامة الإنشائية للعقار.

ويتم استخراج حديد التسليح من مخلفات الهدم قبل نقلها للمقالب العمومية، وذلك من خلال المقاول باستخدام 3 حفارات وعدد من العمال ويتم استعدال الحديد ليعاد استخدامه مرة أخرى.

ونفذت الجهات المعنية والمختصة عملية تفجير عقار فيصل المحترق الذى تم إخلائه منذ اندلاع الحريق من السكان، وتم إنزال كافة متعلقات من داخل الشقق السكنية، وبعد 42 يوما مرت على حريق عقار فيصل، الذى تسبب في أزمة كبيرة بعد استمرار الحريق وتصاعد الأدخنة، حيث تم إزالة العقار بعد تأثره بالحريق وظهور تصدعات بالحوائط وانهيارات فى سقف الطابق الأول بعد الأرضى وخوفا على سلامة السكان تم تنفيذ عملية تفجير العقار بالكامل.

الأجهزة الأمنية، نفذت قرار الإزالة بعد تأثر أساسات المبنى وتصدعه نتيجة اشتعال النيران به واستمرارها لأكثر من 20 يوما، حيث تم إصدار قرار الإزالة، تنفيذا لتوصية اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ونهاية عمارة الجحيم كانت بعد نحو 40 يوما مرت على الحريق بعد ظهور تصدعات بالحوائط وانهيارات فى سقف الطابق الأول بعد الأرضى، كما ظهرت شبكات تسليح الأعمدة الخرسانية بعد تأكل طبقات من الخرسانة.