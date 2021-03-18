شكرا لقرائتكم خبر عن أمن القاهرة يوجه مأمورية لمساعدة مُسن من ذوى الاحتياجات فى صرف معاشه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مديرية أمن القاهرة مأمورية لتقديم مساعدة لمُسن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة لصرف معاشه.

كانت شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت استغاثة من أحد المواطنين مُسن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة "كفيف" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بأنه لا يستطيع الحركة ويرغب فى الذهاب لمكتب البريد وصرف المعاش الخاص به .

على الفور تم إيفاد مأمورية تابعة لقسم الشرطة محل سكنه، وتم اصطحاب المُبلغ إلى مكتب البريد لصرف المعاش الخاص به "تكافل وكرامة"، وقد وجه المُبلغ الشكر لرجال وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة وانتقالهم والتعامل مع البلاغ.