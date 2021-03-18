شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة آخر أثناء ضبط مطلوبين أمنيا بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أمين شرطة وأصيب آخر بمديرية أمن الدقهلية، وذلك أثناء مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أمنيا بمركز المنزلة، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد استشهاد أمين شرطة وإصابة زميله والاثنين من قوة شرطة المنزلة أثناء مشاركتهم فى مداهمة أمنية لضبط مطلوبين أثناء اختبائهم داخل أحد الأوكار.

وكانت معلومات قد وصلت إلى ضباط مباحث المنزلة باختباء اثنين من المطلوبين أمنيا داخل أحد الاوكار، وعلى الفور تم تشكيل قوة أمنية مشتركة من وحدتى مباحث مركزى المنزلة والمطرية بالتنسيق مع الأمن العام بمداهمة وكر يختبئ فيه اثنين من المطلوبين أمنيا ومسجلين خطر، وبعد شعور المطلوبين باقتراب القوات من المكان بادرهم بإطلاق أعيرة نارية مما تسبب في استشهاد أمين شرطة بثلاثة طلقات بالرأس، وإصابة زميله بطلقتين فى الذراع قبل أن يتمكن المطلوبين من الهروب قبل القبض عليهم.

وتم فرض كردون أمني حول المكان وعلى مداخل ومخارج المدينة وتفتيش السيارات ونشرت الكمائن الثابتة والمتحركة لسرعة ضبط المتهمين قبل تمكنهم من الهروب ومغادرة المكان، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.