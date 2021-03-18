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إيطاليا تنكس أعلامها في اليوم الوطني الأول لذكرى ضحايا كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - روما- أ ش أ:

تُنكّس إيطاليا أعلامها وتقف دقيقة صمت حدادا، الخميس، الذي يوافق اليوم الوطني الأول لتخليد ذكرى ضحايا .

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيشارك في مراسم ذكرى ضحايا الجائحة في بيرجامو، مقاطعة لومبارديا، المدينة الأكثر تضررًا خلال الموجة الأولى للوباء في العام الماضي.

وفي هذا اليوم من عام 2020، غادر رتل من مركبات الجيش بيرجامو مع توابيت ضحايا كورونا، وكانت مقبرة المدينة في حالة انهيار، وتم نقل الجثث إلى المحارق، في مشاهد ستظل محفورة في ذاكرة الإيطاليين.

وكان البرلمان الإيطالي قد وافق أمس بالإجماع على مشروع قانون لإعلان 18 مارس من كل عام يوما وطنيا لذكرى ضحايا .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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