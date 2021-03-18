قضية "طفلة المعادي".. تأجيل محاكمة صديق المتهم لجلسة 25 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة المتهم "م. س" بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض "طفلة المعادي" لجلسة 25 مارس المقبل،

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإحالة "م. س" فني تكييف، إلى محكمة الجنح بتهمة التستر على المتهم بخطف وهتك عرض المجني عليها.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم "م. ج" مختبًا داخل منزل صديقه (المتهم الثاني) بالدرب الأحمر.

وقال المتهم أمام النيابة إنه على معرفة بالمتهم بهتك عرض الطفلة، ولجأ إليه فاستقبله في شقة حولها لمخزن تكييفات، ولم يكن يعرف بالقضية سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم الرئيسي في القضية إلى محكمة الجنايات بتهمتي الخطف هتك عرض الطفلة المجني عليها، وتحدد لنظر محاكمته جلسة 30 مارس الجاري.